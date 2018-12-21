РИАМО - 21 дек. В Московском зоопарке в этом году появились на свет более 800 детенышей различных животных, птиц и рептилий, что на 200 особей больше по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1,2 тысяч видов и 10,5 тысяч экземпляров животных. Самое большое прибавление у птиц (у них вылупился 341 птенец) и представителей класса млекопитающих (247 малышей). У рептилий появились 68 детенышей, а у рыб и амфибий — более 50», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что рост показателей рождаемости свидетельствуют о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание.

«Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными. Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться многообразием фауны нашей планеты, знакомиться с ним во всей красе. Только так нам удастся привить как можно большему числу людей бережное отношение к природе и осознание своей ответственности за будущее каждого отдельного вида», — сказала Акулова.

В течение года детеныши появились у многих обитателей зоосада, в том числе и у таких редких, как кафрский рогатый ворон, мартышка диана, сычуаньский такин. Важной победой для специалистов зоопарка стало получение потомства безухого калимантанского варана — редчайшей рептилии, которая ранее никогда не размножалась в неволе. В дальнейшем на этот опыт смогут опираться сотрудники других зоологических организаций.

Также в этом году удалось получить потомство от японских макак, овцебыков, восточных венценосных журавлей, равнинных горилл, восточносибирских рысей и альпака. Большой радостью стало рождение северного морского котика, произошедшее впервые за 20 лет.

Помимо этого, детеныши появились у дикдиков Кирка (три особи), обыкновенных бобров (четыре особи), журавлей Стенли (один птенец), обыкновенных павлинов (семь особей), толстохвостых галаго и бенгальских лори (по две особи), чакоанских мар (одна особь).

«Настоящими рекордсменами стали дагестанские туры. В весенне-летний период у них родились девять детенышей. У фламинго вылупились 11 птенцов, а 14 птенцов появились у черных лебедей. Также впервые за всю историю зоопарка удалось получить потомство гвинейских турако», — отмечается в материале.

Кроме того, родителями стали капуцины плаксы и борнейские орангутаны. У них родилось по одному детенышу.