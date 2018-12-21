РИАМО - 21 дек. В Москве и Подмосковье в пятницу будет облачная погода с небольшим снегом, минимальная температура воздуха составит минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 8 до минус 6, по области – от минус 11 до минус 6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточного направления 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Синоптики отмечают, что при такой погоде неважно себя будут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Сильнее всего погодные изменения действуют на людей, имеющих хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, органов дыхания, суставные патологии, так как влажно-прохладные условия и колебания атмосферного давления являются провоцирующими внешними факторами при этих заболеваниях.

«У наиболее метеозависимых людей, перенесших сосудистые катастрофы, могут появиться головные и сердечные боли, слабость, шум в ушах. Нередки в таких условиях и приступы стенокардии <…>. Людям, склонным к спастическим реакциям, рекомендуется не переохлаждаться, при себе всегда иметь лекарство первой помощи, следует контролировать артериальное давление, вовремя принимать препараты, назначенные врачом», – отмечается в материале.