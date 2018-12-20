РИАМО - 20 дек. В «Спортивной школе Руза» Рузского городского округа 22 декабря состоится турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«22 декабря на базе «Спортивной школы Руза» состоится турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Место проведения: Руза улица Социалистическая, дом 63. Начало соревнований в 11:00», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте комитета по физкультуре и спорту администрации Рузского городского округа, торжественное открытие турнира пройдет в 12:00.

Соревнования пройдут в шести возрастных группах и нескольких весовых категориях.

Маргелов – легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годах, Герой Советского Союза, генерал армии. Его также называют «отцом ВДВ».