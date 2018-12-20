РИАМО – 20 дек. Россиянам придется убирать за своими питомцами на прогулке, в частности, за собаками, такая практика уже становится распространенной в стране, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Соответствующий закон - об ответственном обращении с животными – был принят накануне.

«Я сам — собачник, у меня есть пачка бумажных пакетиков. Эта практика становится распространенной. Люди нормально к этому относятся, и это уже понятный процесс. В то же время это будет таким же административным нарушением, как курение в общественных местах, как выбрасывание мусора куда попало. Понятно, что не будет специального «летучего» отдела спецназа, который будет заламывать руки собачникам, которые не убрали за своим питомцем», — сказал Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что остальное будет регулироваться административным кодексом и будет считаться таким же административным правонарушением, как и все остальное.

Закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения. В частности, запрещено устраивать бои между животными, выбрасывать питомцев, содержать их в контактных зоопарках и так далее.