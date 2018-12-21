РИАМО - 21 дек. Реставрационные работы на Речном вокзале, расположенном на севере столицы, планируют перевести в активную фазу в 2019 году, до этого на вокзале провели много противоаварийных работ, сообщил РИАМО руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Постараемся, чтобы реставрационные работы в 2019 году в активной были фазе. Может быть, весной 2019 года сделаем пресс-показ проходящих работ, на месте все расскажем и покажем», - сказал Емельянов.

Он добавил, что Речной вокзал десятилетиями находился в аварийном состоянии.

«Много работ противоаварийных было выполнено, связанных с конструктивом, усилением фундаментов, стен, а вот именно реставрационные работы начались сейчас и в 2019 году будут продолжены. Надо будет показывать первый результат, мы с удовольствием это сделаем», - отметил Емельянов.