РИАМО – 21 дек. Полковник полиции Евгений Ридош в пятницу проведет прием жителей городского округа Озеры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря с 16:00 до 18:00 в отделе МВД России по городскому округу Озеры, расположенном по адресу: город Озеры, улица Калинина дом №51, будет вести прием граждан заместитель начальника отдела оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействию коррупции №3 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Евгений Ридош», – говорится в сообщении.

Записаться на прием можно с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(496)702-12-33.