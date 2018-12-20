РИАМО - 20 дек. Мужчина погиб под колесами скоростного поезда Москва - Санкт-Петербург рядом с платформой «Рижская», переходя в неположенном месте железную дорогу, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Около 20:00 недалеко от платформы «Рижская» скоростным поездом сообщением Москва - Санкт-Петербург смертельно травмирован мужчина. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.