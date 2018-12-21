РИАМО - 21 дек. Сотрудникам хлебозавода «Черкизово» в Москве продолжают поступать денежные выплаты, ранее директору организации было предъявлено обвинение из-за задержек заработной платы, заседание по избранию меры пресечения проведут в пятницу.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Черкизово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, повлекшая тяжкие последствия»).

С августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Черкизово» в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата.

Сумма задолженности перед не менее чем 100 сотрудниками организации составила свыше 10 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе следственных органов и сотрудников мэрии Москвы будет возмещена значительная часть задолженности перед работниками хлебозавода.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного управления Следственного комитета России по городу Москве.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении гендиректора меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотрение которого отложено судом на пятницу. Расследование продолжается.