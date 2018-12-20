РИАМО - 20 дек. В Москве на территории парка Горького появился международный детский сад, дошкольное учреждение сможет принимать до 55 малышей ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
Международный детский сад на территории ЦПКиО имени М. Горького открыл победитель городского аукциона за право организации работы в нестационарном павильоне – компания ООО «Детский сад Мир». Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.
Победитель аукциона, руководитель проекта сети международных детских садов «М.И.Р.» Александра Васильева заявила, что локация стала одним из основных критериев при выборе объекта.
«Идея поучаствовать в городском аукционе возникла на фоне желания масштабировать образовательный детский проект. Территория парка в центре города подходит идеально. Здесь можно проводить различные образовательно-развлекательные активности, удачную локацию точно оценят родители. Кстати, аукцион мы выиграли неделю назад, и уже сейчас на обучение подано больше десятка заявок», – подчеркнула Васильева.
Она добавила, что в детском образовательном центре смогут заниматься до 55 малышей ежедневно.
«Проект специализируется на преподавании иностранных языков – кембриджская программа по изучению английского языка, программы по изучению французского, китайского и других языков. Начнет работу драматический кружок и гончарная мастерская», – перечислила Васильева.
По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, первые аукционы за право торговли в НТО на территории парка Горького вызвали большой интерес со стороны малого бизнеса.
«Первые аукционы по реализации прав работы в павильонах, расположенных на территории парка Горького, стартовали в начале декабря уходящего года и вызвали большой интерес со стороны предпринимателей. В среднем на лот претендовали пять участников, среднее превышение начальной цены составило 74%. В ближайшее время на инвестиционном портале города Москвы появятся новые лоты, расположенные в парке Горького, аукционы по которым пройдут уже в 2019 году», – заверил Дегтев.
В настоящее время ведется прием заявок на участие в торгах за право торговли в 32-х нестационарных объектах, расположенных в восьми парках и природных заповедниках. Среди них: музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», сад имени Баумана, парк культуры и отдыха «Фили».
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