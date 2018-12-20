РИАМО - 20 дек. В Москве на территории парка Горького появился международный детский сад, дошкольное учреждение сможет принимать до 55 малышей ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Международный детский сад на территории ЦПКиО имени М. Горького открыл победитель городского аукциона за право организации работы в нестационарном павильоне – компания ООО «Детский сад Мир». Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Участие в аукционе приняли два претендента. Стартовая стоимость лота увеличилась на 45% и составила 935 тысяч рублей в месяц. Договор с победителем заключен сроком на пять лет. Нестационарный объект имеет площадь 358 квадратных метров и расположен по адресу: улица Крымский Вал, дом 2», – говорится в сообщении.

Победитель аукциона, руководитель проекта сети международных детских садов «М.И.Р.» Александра Васильева заявила, что локация стала одним из основных критериев при выборе объекта.

«Идея поучаствовать в городском аукционе возникла на фоне желания масштабировать образовательный детский проект. Территория парка в центре города подходит идеально. Здесь можно проводить различные образовательно-развлекательные активности, удачную локацию точно оценят родители. Кстати, аукцион мы выиграли неделю назад, и уже сейчас на обучение подано больше десятка заявок», – подчеркнула Васильева.

Она добавила, что в детском образовательном центре смогут заниматься до 55 малышей ежедневно.

«Проект специализируется на преподавании иностранных языков – кембриджская программа по изучению английского языка, программы по изучению французского, китайского и других языков. Начнет работу драматический кружок и гончарная мастерская», – перечислила Васильева.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, первые аукционы за право торговли в НТО на территории парка Горького вызвали большой интерес со стороны малого бизнеса.

«Первые аукционы по реализации прав работы в павильонах, расположенных на территории парка Горького, стартовали в начале декабря уходящего года и вызвали большой интерес со стороны предпринимателей. В среднем на лот претендовали пять участников, среднее превышение начальной цены составило 74%. В ближайшее время на инвестиционном портале города Москвы появятся новые лоты, расположенные в парке Горького, аукционы по которым пройдут уже в 2019 году», – заверил Дегтев.

В настоящее время ведется прием заявок на участие в торгах за право торговли в 32-х нестационарных объектах, расположенных в восьми парках и природных заповедниках. Среди них: музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», сад имени Баумана, парк культуры и отдыха «Фили».