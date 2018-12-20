РИАМО - 20 дек. Свыше чем 20 тысячам автомобилистов помогли сотрудники дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сотрудники ЦОДД патрулировали город круглосуточно, помогая обеспечивать комфорт и безопасность для всех участников дорожного движения.

«Экипажи оказали помощь более чем при 12,1 тысячи аварий. Патрульные свыше тысячи раз выступали в роли понятых при оформлении ДТП с пострадавшими, а также регулировали дорожное движение и помогали автомобилистам объезжать место аварии», – говорится в сообщении.

Кроме того, более 8,6 тысячи раз сотрудники дорожного патруля помогали водителям неисправного транспорта, который занимал проезжую часть, затрудняя движение других автомобилей.

«Также инспекторы приходили на помощь в необычных ситуациях: меняли колеса, устраняли мелкие повреждения, буксировали машины с оживленных трасс на обочину или до ближайшей автозаправки», – добавляется в материале.

Также в 2018 году дорожный патруль оформил более 4,3 тысячи европротоколов. Курсы по оформлению документов прошли все сотрудники службы. Поэтому при мелком ДТП с небольшим ущербом можно не дожидаться сотрудников ГИБДД, а обращаться к патрульным.

«Сейчас в городе круглосуточно работают 26 экипажей и 100 сотрудников дорожного патруля. В январе 2019 года количество патрульных автомобилей увеличится до 67. Станет больше и сотрудников», – заверил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.