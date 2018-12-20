РИАМО - 20 дек. Сотрудники Госжилинспекции организовали проверку в Химках по факту сюжета одного из телеканалов, где отмечалось, что в 100-летнем доме не проводят ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В сюжете сообщалось, что построенный более века назад дом быстро разрушается. Однако аварийным его до сих пор не признали.

«По итогам проверки администрации городского округа Химки направлено требование о рассмотрении на межведомственной комиссии судьбы построенного в 1917 году дома№43 по Железнодорожной улице в микрорайоне Сходня. Муниципальная управляющая компания «ДЕЗ ЖКУ» должна устранить нарушения в содержании дома», – сказал руководитель Госжилинспекции Вадим Соков.

Проверка выявила множество признаков возможной аварийности несущих конструкций: нарушения в содержании крыши, фасада, стен и перекрытий.

«Точную оценку должна дать экспертиза, по результатам которой межведомственная комиссия администрации городского округа должна определить дальнейшую судьбу дома. Муниципалитету направлено соответствующее требование Госжилинспекции. О своем решении администрация должна проинформировать надзорное ведомство до 28 января 2019 года», – отмечается в сообщении.

Соков добавил, что управляющему домом муниципальному предприятию «ДЕЗ ЖКУ» выдано предписание о восстановлении кирпичной кладки фундамента, устранении прогибов и провалов деревянных перекрытий.

«Кроме того, управляющей организации предписано восстановить потрескавшийся фасад и устранить повреждения отделки», – пояснил он.

В отношении директора МП «ДЕЗ ЖКУ» составлен протокол об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«Меру ответственности руководителя управляющей компании определит мировой суд. Кодекс об административных правонарушениях РФ по данной статье предусматривает для должностных лиц штраф до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет», – заключается в материале.