РИАМО - 20 дек. Суд в подмосковном Реутове вынес обвинительный приговор бывшему водителю МЧС за мошенничество при получении выплат, он приговорен к 3 годам лишения свободы условно, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Реутовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Кучина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»)», – отмечается в сообщении.

Установлено, что Кучин, работавший водителем в одном из подразделений МЧС России, в 2012-2017 годах получал ежемесячную компенсацию за наем жилого помещения. При этом, предоставленный им для начисления выплат договор являлся фиктивным, указанное жилое помещение фактически Кучин не использовал.

Общая сумма незаконно полученных выплат превысила миллион рублей.

«Суд приговорил Кучина к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен судом в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил», – добавляется в материале.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры Реутова.