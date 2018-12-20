РИАМО - 20 дек. Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть советские комедии и сказки в сети кинотеатров «Москино» на новогодних праздниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В новогодние каникулы «Москино» бесплатно покажет любимые советские комедии и сказки. Вход на все сеансы свободный», — написал Собянин в Twitter.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, советские киноленты можно будет посмотреть бесплатно в кинотеатрах «Москино» с 2 по 8 января. Так, в праздничную программу «Синематека: «Голубой огонек» вошло более 20 фильмов — это детские сказки и комедии.

Кинопоказы пройдут в 12 кинотеатрах — «Вымпеле», «Искре», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике», «Молодежном», «Юности», «Факеле», «Звезде», «Космосе», «Туле». Всего запланировано 32 бесплатных сеанса.

Так, в кинотеатре «Салют» 2 января, в среду (начало в 13:00), зрители смогут увидеть трогательный фильм режиссера Ивана Лукинского «Чук и Гек», снятый по одноименному рассказу Аркадия Гайдара. Комедийную мелодраму «Карнавал» Татьяны Лиозновой покажут в кинотеатре «Полет» 2 января (начало в 12:30).

А 3 января в «Искре» можно посмотреть комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Начало показа в 13:00. 5 января зрители увидят музыкальный семейный фильм «Новогодние приключения Маши и Вити», снятый режиссерами Игорем Усовым и Геннадием Казанским. Показ пройдет в кинотеатре «Космос». Начало в 14:00.

Киноводевиль Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятый в 1962-м к 150-летию победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, расскажет историю девицы-корнета (Лариса Голубкина), которая наравне с мужчинами хочет защищать Отечество от врага, а также завоевать расположение своего сослуживца — поручика Ржевского (Юрий Яковлев). Посмотреть комедию можно 7 января в кинотеатре «Спутник» (начало в 13:30). В этот же день посетители кинотеатра «Искра» станут свидетелями приключений 12-летнего Володьки и джинна по имени Гассан Абдурахман ибн Хоттаб из киноленты Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч». Начало показа в 12:00.

В городскую сеть «Москино» входит 13 кинотеатров. Это современные залы, оснащенные новейшим техническим оборудованием. Бесплатные показы фильмов — давняя традиция городских кинотеатров. Как правило, они приурочены к праздникам, юбилейным и памятным датам, связанным с известными режиссерами и актерами.

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