РИАМО - 20 дек. За 2018 год в Сергиево-Посадском территориальном отделе Госадмтехнадзора инспекторы проверили более 1,8 тысячи объектов, результатом стало устранение более 900 нарушений в содержании объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Особое внимание уделили состоянию детской инфраструктуры Сергиева Посада. Так, проверено более 400 детских игровых и спортивных площадок, устранены факторы опасности на 43 из них, жесткие подвесы устранены на 15 площадках. Демонтировано 58 морально устаревших игровых элементов», – отмечается в сообщении.

От несанкционированной рекламы и объявлений очистили более 100 объектов инфраструктуры муниципалитета и около 40 объектов – в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено 79 подобных нарушений.

В свободное от работы время инспекторы вместе с местными внештатниками и волонтерами активно помогали одиноко проживающим в частном секторе пожилым людям в рамках акции «Тропинка к дому». Также оказана адресная помощь восьми подопечным пенсионерам.

Значительную работу провел местный территориальный отдел по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 150 жалоб жителей и все сетования населения на строительный и бытовой шум разрешены законным способом.

По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответственности 73 владельца автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 4 тысяч погонных метров газонных ограждений, а также ликвидировал свыше 20 незаконно установленных шлагбаумов и других ограждений на улицах и во дворах.