РИАМО - 21 дек. Предпраздничная новогодняя торговля стартует в Подмосковье, одни из первых тематических новогодних ярмарок откроются в пятницу в Талдоме, поселке Вербилки и 22 декабря в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Цели проводимых мероприятий – создать новогоднюю атмосферу для жителей региона, а также для его гостей. Что касается продуктового ассортимента – ярмарка предложит гостям ярмарки весь традиционный новогодний набор, в том числе мясо птицы, свиные рульки, фрукты, праздничная одежда, обувь и новогодний текстиль, постельное белье, товары для новогоднего декора», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, более 70% суммарного ассортимента – новогодние товары: елочные украшения, игрушки, сладкие подарочные наборы для детей, искусственные и живые елки, маскарадные костюмы.

На ярмарке в Вербилках гости смогут приобрести различные продовольственные и непродовольственные товары по доступным ценам, а также насладиться культурной программой. Пенсионерам, имеющим социальную карту, будут подарены праздничные наборы, добавил он.

«В Мытищах мы организовываем социальный новогодний «Ценопад». Ярмарка будет насыщена товарами новогодней тематики, красивыми новогодними сувенирами из Суздаля и подарками к предстоящим праздникам. Будет представлен большой ассортимент товаров: елочные игрушки, украшения, детские маскарадные костюмы», – подчеркнул министр.

На ярмарке можно будет приобрести сладкие подарки, а также колбасные изделия, сыры и молочную продукцию, сухофрукты, мед. Также гостям предложат праздничную одежду и новогодний текстиль, товары для новогоднего декора. В каждой категории товаров будет выделен праздничный товар, который будет предлагаться покупателям по социальной цене.

«Каждая новогодняя ярмарка должна быть действительно праздничной – это касается и оформления торговых площадок, и ассортимента, и развлечений. Так, на ярмарках будут организованы праздничные гулянья – игры и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей, а также песни, конкурсы и розыгрыши для взрослых», – заключил глава областного Минпотребрынка.

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