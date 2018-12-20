РИАМО - 20 дек. Управляющая организация из Одинцовского района исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, жителю дома на улице Кутузовская починили козырек балкона, сообщается на сайте надзорного ведомства.

После обращения жителя многоквартирного дома №72Б по улице Кутузовская было восстановлено покрытие козырька балкона его квартиры.

«В ходе внеплановой выездной проверки при визуальном осмотре государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что кровельное покрытие лоджии в квартире заявителя частично разрушено, вследствие чего на стенах и потолке образовались грибок и плесень», – сказал глава Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Он уточнил, что возникновение плесневого грибка может привести к заболеваниям жильцов.

«А козырьки балконов относятся к общему имуществу дома, поэтому именно в обязанности управляющих компаний входит контроль за их состоянием и оперативное устранение нарушений», – пояснил Соков.

АО «Одинцовская теплосеть» получила предписание о скорейшем устранении нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

«Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние в установленные сроки», – заключается в материале.