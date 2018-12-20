РИАМО - 20 дек. Предпринимателя из Павловского Посада привлекли к ответственности за безлицензионную продажу крепких напитков, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Павлово-Посадская городская прокуратура проверила соблюдение действующего законодательства при реализации алкогольной продукции.

«В ходе проверочных мероприятий нарушения закона выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что им осуществлялась розничная продажа алкоголя в городе Павловский Посад в отсутствии лицензии. В связи с этим Павлово-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»)», – говорится в сообщении.

Рассмотрев административный материал, Арбитражный суд Московской области привлек коммерсанта к административной ответственности с конфискацией алкогольной продукции.