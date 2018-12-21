РИАМО – 21 дек. В подмосковном Протвине в пятницу пройдет прием жителей заместителем начальника управления участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области, полковником полиции Натальей Лободенковой, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря с 16:00 до 18:00 в ОМВД России по городскому округу Протвино состоится прием граждан заместителем начальника управления участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Натальей Лободенковой», – говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться по адресу: город Протвино, улица Дружбы, дом №1Б. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)734-06-10.