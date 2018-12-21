РИАМО – 21 дек. Госжилинспекция Московской области в пятницу проведет вебинар по услуге выдачи решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Уважаемые жители Московской области! 21 декабря 2018 года с 15:00 до 16:00 Госжилинспекция Московской области проводит вебинар по муниципальной услуге «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», в ходе которого вы сможете задать интересующие вопросы по указанной муниципальной услуге», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо в указанное время перейти по ссылке.