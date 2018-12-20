РИАМО - 20 дек. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных, об их помиловании ходатайствовали сослуживцы, а за некоторых из них даже потерпевшие, глава государства в 2018 году использовал такое право впервые, сообщается в четверг на сайте kp.ru.

Путин впервые в этом году воспользовался своим правом на помилование и подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.

«Исходя из принципов гуманности, от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы <…> отдельным указами освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Причем со Стокласко еще и снята судимость», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что все пятеро раскаялись в совершенных преступлениях, об их помиловании ходатайствовали сослуживцы, а за некоторых из них даже потерпевшие.

«Практически все отбыли большую часть строка. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования, таким образом, все помилованные встретят Новый год уже на свободе», – отмечается в сообщении.

В прошлом году глава государства своими указами помиловал четырех заключенных.