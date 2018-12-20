РИАМО – 20 дек. В Московской области на Минском шоссе произошло столкновение двух грузовиков, в результате происшествия машины загорелись, один человек погиб, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«На 24-м километре Минского шоссе в 19 часов произошло столкновение двух фур. В результате один человек погиб, машины загорелись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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