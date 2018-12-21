РИАМО - 21 дек. С 21 декабря по 10 января будет назначено свыше 100 дополнительных пар так называемых «новогодних» поездов, которые будут курсировать между столицей и регионами, билеты на поезда можно приобрести в кассах дальнего следования и на сайте РЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В период празднования новогодних и рождественских праздников московский филиал АО «ФПК» назначил более 100 пар дополнительных пассажирских поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно), которые будут отправляться и прибывать на московские вокзалы с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 года», - говорится в сообщении.

Поезда свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Адлером и Брестом.

Как отмечается в материале, железнодорожники назначают дополнительные составы для обеспечения перевозки пассажиров, желающих отправиться в поездку на поезде.

Самый пик выездных дат традиционно приходится на 29 и 30 декабря. В эти дни планируют максимальное число дополнительных поездов – до 58 назначений. 28 декабря – 29 назначений.

«Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»», - заключается в сообщении.

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