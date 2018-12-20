РИАМО – 20 дек. По мнению посла США в РФ Джона Хантсмана, Вашингтону и Москве необходимо возвращать двусторонние отношения на прежний уровень, сообщает Газета.ru.

Соответствующее обращение американского посла опубликовано в Twitter. Хантсман напомнил, что «не так давно» в России работали 36 американских центров, однако в настоящее время их количество сократилось до одного.

«В настоящий момент нам необходимо возвращать отношения на прежний уровень, а не сворачивать их до чего-то совершенно несвойственного ни для моей страны, ни для России», – сказал Хантсман.

Ранее Хантсман пожаловался на «неподатливость» россиян, что, по его мнению, мешает работе в таких вопросах, как ситуация с договором между двумя странами о ядерном оружии.