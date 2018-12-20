РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 дек. В подмосковном Королеве открылись 13 елочных базаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Елочки санкционировано продаются в 13 точках: три на проспекте Космонавтов, две в микрорайоне Юбилейный и еще в восьми точках по всему городу», – говорится в сообщении.

Приобрести елку можно до 31 декабря по адресам: проспект Космонавтов у домов №№20А (ТЦ «Гелиос»), 12А, 41 строение 1; улица 50-летия ВЛКСМ у дома №6Г; улица Карла Маркса у дома №1А; улица Горького у дома №27; улица Станционная у дома №4; у ТЦ «Нептун» на улице Орджоникидзе, дом №5В; на улице Исаева у дома №2; на Октябрьском бульваре у дома №41 и улице Ленина у дома №12/14; в микрорайоне Юбилейный – на улице Нестеренко у дома №19 и на улице Лесной у дома №12.

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