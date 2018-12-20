РИАМО - 20 дек. Facebook снова оказался в эпицентре скандала, текущая проблема для компании заключается в том, что пользователи только теперь начинают понимать, как всемирная сеть использует частные данные, сообщает Газета.ru.

Скандалы, с которыми столкнулась компания Facebook, соотносятся с основами бизнес-модели социальной сети и многих других технологических организаций.

«Многие компании, включая Facebook, придерживаются бизнес-модели, в которую входит сбор как можно большего количества личной информации от пользователей без реального согласия людей, а затем монетизация данной информации», – говорится в сообщении.

Бизнес-модель социальной сети Facebook изначально была такой же: собрать как можно больше личной информации, а потом найти способ на этом заработать.

«Текущая проблема для компаний заключается в том, что пользователи только теперь начинают понимать, как Facebook и другие технологические организации обращаются с их частными данными. <…> Более серьезной проблемой теперь может стать снижение доверия пользователей к Facebook. Вопрос согласия пользователей на обработку данных в настоящее время лежит в основе юридических проблем Facebook», – уточняется в сообщении.

Спустя более чем десятилетие эта стратегия оказалась успешной, в результате чего в социальную сеть ежемесячно заходят 2 миллиарда пользователей.

«Однако теперь компания сталкивается с двумя крупными судебными процессами в США, к тому же на соцсеть обрушивается череда репутационных скандалов <…>. С января акции компании потеряли в цене более 25% стоимости и упали на 7% после сообщений о том, что компания предоставила доступ к переписке пользователей таким сторонним сервисам, как Netflix и Spotify», – перечисляется в материале.