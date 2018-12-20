РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Лыжник из спортшколы подмосковного Красногорска Сергей Волков вошел в состав сборной России для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщил «РИАМО в Красногорске» тренер спортсмена, заведующий отделением по лыжным гонкам комплексной спортшколы олимпийского резерва «Зоркий» Владимир Марков.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в феврале 2019 года в городе Сараево (Босния и Герцеговина).

«Воспитанник специализированного отделения по лыжным гонкам нашей детской спортивной школы Сергей Волков вошел в состав сборной команды России для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в феврале 2019 года в Сараеве. Соревнования, которые по сути являются Олимпийскими играми для юных спортсменов, проводят раз в два года. В российскую команду вошли четверо спортсменов», – пояснил Марков.

По его словам, красногорскому спортсмену 17 лет. На отборочных всероссийских соревнованиях он стал победителем в гонке на 7,5 километров свободным стилем и занял второе место в спринтерской гонке.

«В отборочных соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 51 региона России», – добавил Марков.