РИАМО - 20 дек. Подмосковная спортсменка Ольга Погребицкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходил в Республике Башкортостан, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В дисциплине скоростной спуск бронзовую медаль завоевала подмосковная спортсменка Ольга Погребицкая, показавшая результат 1:17.44. Победительницей стала Елизавета Тимченко (1:16.97), второй стала Екатерина Перфилова (1:17.27)», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменку с успехом.

«Ольга Погребицкая добивалась успеха на юниорском уровне, победив в супергиганте на первенстве России два года назад. Сейчас подопечная Дмитрия Полторацкого стала бронзовым призером взрослого чемпионата страны. Учитывая, что она относительно недавно выступает на этом уровне, и то, что на старт вышли более 30 спортсменок, – это успех», – подчеркнул Терюшков.