РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. В подмосковном Красногорске в четверг подвели итоги 10-й спартакиады трудовых коллективов, первое место в общем зачете заняли представители Красногорского завода имени Зверева, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В юбилейной, десятой, спартакиаде трудовых коллективов горокруга Красногорск 2018 года приняли участие 12 спортивных команд. Соревнования проводили с января по ноябрь 2018 года по 19 дисциплинам и 16 видам спорта.

«Первое место в общем зачете спартакиады занимает команда Красногорского завода имени Зверева. Руководитель – Вадим Калюгин», – сказал ведущий.

На мероприятии наградили девять жителей Красногорска за большой вклад в развитие физкультуры и спорта, а также пропаганду здорового образа жизни. Среди награжденных – ветеран боевых действий, руководитель отделения Московской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Колесница» Андрей Плахута.