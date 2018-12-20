РИАМО - 20 дек. В подмосковном наукограде Протвино состоялась торжественная церемония открытия завода по производству сыровяленых колбас группы компаний «Рублевский», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мощность нового завода составляет около 300 тонн сыровяленой продукции в месяц. На сегодняшний день создано 30 рабочих мест и в дальнейшем предприятие планирует расширяться, отмечается в материале.

«Общая сумма инвестиций, которая вложена в проект составила около 1 миллиарда рублей. Самое главное, что до 2014 года это было заброшенной производственной площадкой с абсолютно пустыми цехами и уже не совсем функционирующим оборудованием. Теперь у нее есть инвестор, и предприятие получило вторую жизнь», – сказал министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

Он добавил, что предприятие получило статус обособленного подразделения и будет платить налоги в бюджет региона. Сейчас предприятие выпускает пять видов сыровяленых колбас, отражающих пять классических итальянских вкусов салями, но уже в ближайшее время ассортиментное предложение по этому виду колбасных изделий будет значительно расширено.

«Вторая очередь, которую мы собираемся оснастить в 2019 году, рассчитана еще на 5 тонн сыровяленых колбас в день. В следующем году мы будем разрабатывать еще 3-4 вида деликатесов и дополнительно еще 3-4 вида колбасы», – заявил генеральный директор ООО «МПЗ Москворецкий» (входит в ГК «Рублевский») Александр Гладких.

В торжественной церемонии приняли участие руководители мясоперерабатывающего холдинга, депутат Госдумы Юрий Олейников, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов и представители администрации муниципалитета.