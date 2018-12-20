РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В подмосковном Подольске планируют представить проект строительства пристройки к школе №11 на улице Садовая в январе 2019 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11 на улице Садовая и многое другое. Однако в настоящее время ими построено девять домов и только 14 домов расселено.

«Школа рассчитана на 480 мест. Пристройка предполагала увеличение мест до более 1,3 тысячи. В связи с тем, что застройщики не подтверждают выполнение условий договора, аналогичные окончанию строительства детского сада мероприятия в рамках правового поля разрабатываются и в целях осуществления скорейшего проектирования и строительства пристройки, которые будут представлены главе округа в январе 2019 года. Срок завершения работ по проектированию и строительству решением суда установлен 31 августа 2021 года», – говорится в сообщении.

Увеличение количества детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе №11, происходит из-за активной застройки микрорайона Красная горка. С 1 сентября в данной школе обучаются 938 человек. Учреждение продолжает функционировать в режиме двухсменного обучения.