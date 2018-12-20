РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В подмосковном Подольске планируют проработать вопрос о достройке детского сада-долгостроя на улице Колхозная за счет бюджета округа, сообщил на пленарном заседании общественной палаты Подольска первый заместитель главы администрации Виктор Чуб.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11 и многое другое. Однако в настоящее время ими построено девять домов и 14 домов расселено.

«На сегодняшний день детсад так и не построен, по строительству школы нет даже проекта. Действующий в данном микрорайоне детский сад переполнен. У застройщиков имеются юридические обязательства. Учитывая, что сейчас у них нет средств на достройку, а дошкольное образовательное учреждение просто необходимо, главой горокруга Подольск было дано поручение о проработке вопроса о достройке данного детсада за счет бюджета Подольска, в размере около 80 миллионов рублей с последующей компенсацией», – сказал Чуб.

Он отметил, что для этого необходимо оформить большое количество документов, в том числе провести обследования, получить разрешение на строительство и так далее.