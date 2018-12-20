РИАМО - 20 дек. Стоимость барреля нефти марки Brent зафиксирована на отметке ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года, сообщает Газета.ru.

«18 декабря цена на нефть марки Brent упала ниже 56 долларов за баррель впервые с 12 октября 2017 года», – уточняется в сообщении.

Также цена на нефть марки WTI опустилась до 46,21 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные прошедших торгов.

Ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало, что через 6-12 лет цены на нефть снизятся до 50 долларов за баррель и останутся на этом уровне в долгосрочной перспективе.

Также экономика России и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, несмотря на падение цен на нефть.