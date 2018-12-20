РИАМО - 20 дек. Вебинар для собственников объектов недвижимости повышенного уровня ответственности организовали в четверг в Главгосстройнадзоре, на мероприятии участники подвели итоги работы за второе полугодие 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области в четверг состоялся вебинар по обобщению практики осуществления надзора за эксплуатацией объектов повышенного уровня ответственности.

«На онлайн-встрече специалисты ведомства обсудили с собственниками таких объектов итоги надзорной деятельности за второе полугодие 2018 года. На вебинаре было отмечено, что за вторую половину текущего года Главгосстройнадзором проведено 105 проверок юридических лиц, из них 18 плановых, 29 внеплановых выездных и 58 внеплановых документарных проверок», – отмечается в сообщении.

Также среди основных нарушений инспекторским составом отмечено отсутствие и несвоевременное оформление необходимой технической документации, невыполнение требований положения по технической эксплуатации, нормативных документов по поддержанию в работоспособном состоянии строительных конструкций, инженерных сетей и систем, несвоевременное проведение планово-предупредительных и текущих ремонтов строительных конструкций и инженерных сетей и систем.

«Участникам вебинара также были даны рекомендаций о необходимости глубокого изучения требований нормативных документов в области эксплуатации объектов недвижимости и положения по технической эксплуатации объекта, приведения в надлежащее состояние архивной и текущей технической документации, своевременного проведения мероприятий по профилактическим и контрольным действиям на эксплуатируемых объектах с записью результатов в техническом журнале и эксплуатационном паспорте», – подчеркивается в материале.

Кроме того, было отмечено, что необходимо проводить обучение персонала службы эксплуатации требованиям по поддержанию в надлежащем состоянии строительных конструкций, инженерных сетей и систем.

«Сотрудники службы должны своевременно принимать меры и проводить ремонтные работы выявленных при осмотре зданий недостатков», – заключается в сообщении.