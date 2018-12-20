РИАМО - 20 дек. Более тысячи жителей получили возможность газифицировать свои дома в населенных пунктах Рузского городского округа после ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей, газифицировано 500 домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Согласно программе правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», на территории Рузского городского округа были построены газораспределительные сети в населенных пунктах Старониколаево, Новоивановское, Грибцово, Лыщиково, Глухово, в поселках Колюбакино и Дорохово, что позволило собственникам частных домов получить «голубое топливо», отметил заместитель главы администрации округа Алексей Казаков.

«Возможность газифицировать свои дома получили более тысячи жителей, голубое топливо пришло в более чем 500 домов. Кроме того, продолжается работа по переводу многоквартирных жилых домов на природный газ. Произведен пуск газа в 36-квартирный жилой дом №12 деревни Нововолково», - говорится в сообщении.

До конца года природный газ будет пущен в 18-квартирный жилой дом №10 по улице Молодежной поселка Колюбакино, также планируется пустить природный газ в многоквартирный жилой дом поселка Тучково.

«Осуществлен пуск газа в недавно построенный уличный распределительный газопровод протяженностью без малого 6 километров в селе Покровское. Благодаря этому жители улиц Магистральная, Мира, 1 и 2-ая Парковая, Совхозная, Союзная и Садовая получили возможность подключить к магистрали свои домовладения», - заключается в материале.