У тех, кто не хочет провести главную ночь года за салатами и телешоу, есть последний шанс купить билеты на новогодние вечеринки Москвы. Например, поесть барбекю под звук советских синтезаторов на «Стрелке», увидеть все салюты Москвы со смотровой площадки башни «Око», прокатиться по Москве на автобусе и зажечь бенгальские огни на Патриарших прудах или встретить Новый год в стиле Ван Гога в саду «Эрмитаж» совершенно бесплатно. Корреспондент РИАМО выбрала 8 новогодних вечеринок 2019 года в столице стоимостью до 15 тысяч рублей.

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Новый год на крыше небоскреба «Око»

Пожалуй, один из лучших способов встретить Новый 2019 год так, чтобы он запомнился надолго – услышать бой курантов вживую и увидеть салют не на экране ТВ, а с высоты птичьего полета. Фуршет устроят 31 декабря прямо на крыше самого высокого небоскреба Европы – башни «Око» в «Москве-Сити». На смотровой площадке на высоте 90 этажей гости смогут насладится легкими закусками и искристым шампанским, зажечь бенгальские огни, посмотреть поздравление президента России, а также полюбоваться лучшими видами города и увидеть все новогодние фейерверки Москвы из одной точки: Поклонную гору, Воробьевы горы, Кремль, Парк Горького и еще почти 30 точек запуска салютов. В программу также входит развлечения от Деда Мороза и танцы до упада под зажигательные DJ сеты. На вечеринку еще можно успеть забронировать последние билеты. Сбор в ТЦ «Афимолл Сити» в 23:00 31 декабря.

Стоимость: 9000 рублей

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Strelka New Year Party 2019

© страница Strelka Bar Facebook

В этом году бар Strelka по традиции готовит атмосферную тусовку для своих постоянных гостей, со сверкающими декорациями, праздничными огнями и таймером нового года. Специально по такому случаю шеф-повар приготовит ночное барбекю на открытой террасе, а также угостит фирменными коктейли на основе Belvedere. За музыкальную программу ответят электронщики The Pilotwing, которые отыграют сет на настоящих советских синтезаторах и поставят коллекцию своих лучших пластинок. Каждому посетителю обещают подарок и веселье до 5 утра 1 января.

Стоимоcть: от 4000 до 6000 рублей

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Французский Новый год в «Жан-Жаке»

Тех, кому наскучило традиционное празднование Нового года, «Жан-Жак» устраивает 31 декабря сразу четыре вечеринки. В «Жан-Жаке» на Никитском бульваре запланирована программа «12 стульев», на Маросейке – шоу «Мулен Руж», на Цветном бульваре – игра «Путешествие по шести континентам», а в Столешниковом переулке – музыка и танцы с DJ Terex. Гостей ждут французские закуски, шампанское и конкурс, главный приз которого – романтический тур по Европе.

Стоимость: от 6000 до 6500 рублей, на вечеринку в Столешниковом переулке вход свободный

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Новогодняя экскурсия «Поющий автобус»

Те, кто предпочитает приключения и романтику посиделкам в кафе, могут отправиться 31 декабря в путешествие по улицам Москвы на «Поющем автобусе». Пассажиры проедут с экскурсией по самым знаковым местам столицы, споют зимние песни под гитару и узнают от Деда Мороза и Снегурочки о том, как праздновали Новый год в разные эпохи. Полночь гости встретят на Патриарших прудах, сидя за сладким столом под уютный треск бенгальских огней. Организаторы советуют позаботиться о теплой одежде и удобной обуви. Место встречи — у памятника Кириллу и Мефодию у станции метро «Китай-город».

Стоимость: взрослые – 3600 рублей, студенты – 3 400 рублей, пенсионеры – 3400 рублей, школьники – 3300 рублей (при оплате онлайн скидка 200 рублей на каждый билет)

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Новогодняя ночь в саду «Эрмитаж»

© сад «Эрмитаж»

Новый год в «Эрмитаже» пройдет в атмосфере удивительной картины Ван Гога «Звездная ночь». Организаторы обещают, что звезды можно будет буквально потрогать руками – для этого на территории сада установят тематический арт-объект. Творческую нотку праздника поддержат актеры из театра «Черный квадрат», а акробаты подарят маленьким гостям мандарины и бенгальские огни. Очередным сюрпризом станет новогодний стол с угощениями, украшенный световыми инсталляциями, а сразу после боя курантов н сцену выйдет кавер-группа «Mitin Band», чтобы исполнить любимые хиты.

Стоимость: бесплатно

Скандинавский Новый год

В отеле «Шератон Палас Москва» предлагают отметить Новый год в стиле национальных скандинавских традиций. 31 декабря участники торжества смогут отправиться в увлекательное приключение по страницам сказки о Снежной королеве и попробовать традиционные блюда северных народов. Гостей ждет музыкальный перформанс от веселого гнома ЮльТомтена, поздравления от Йоулупукки и скандинавская фотозона с моментальной печатью новогодних открыток. Ну, а тех, кто захочет остаться на ночь – завтрак с шампанским в ресторане.

Стоимость: от 15000 до 43 260 рублей

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Новый год с Хрюном

© страница бара Вконтакте

В баре «1929» на «Китай-городе» пройдет эпатажная вечеринка в честь Нового года. Прямо на входе всех гостей будет встречать живой Хрюн, которому можно будет загадать желание, Дед Мороз и команда его клонов станцуют на сцене хип-хоп, а диджеи будут крутить пластинки до самого утра. Все это обещают приправить праздничным меню с морем оливье и зажигательной шоу-программой.

Стоимость: от 500 до 3000 рублей

Новогодний прием в «особняке Gatsby»

Тем, кто еще очарован романтикой фильма ««Великий Гэтсби», в новогоднюю ночь зовут на вечеринку в стиле бурных 20-х. Банкетный комплекс «Государь» на севере Москвы превратится во дворец из знаменитого романа: хрустальные люстры, фруктовые корзины и аромат экзотических растений — все как завещал старина Фицджеральд. Развлекательную программу обеспечат актеры театра Salamandra и команды Лилии Тим, которые расскажут историю с оживающими зеркальными скульптурами, а также финалисты телепроекта «Голос» - дуэт «Против правил». А в полночь можно будет поднять бокалы, наблюдая обращение президента на многочисленных экранах с эффектом полного погружения.

Стоимость: от 10 000 до 30 000 рублей