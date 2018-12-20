РИАМО - 20 дек. Голосовой помощник «Алиса» стала гидом по коллекции импрессионистов, которая находится в ГМИИ имени Пушкина в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

В коллекции Пушкинского музея собрано более 300 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Среди них картины Моне, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Руссо и других известных мастеров.

«Достаточно спросить Алису: «Что на фото?», сфотографировать картину из экспозиции – и она сообщит, как называется работа и кто ее автор, а затем включит аудиозапись с рассказом о ней», – отмечается в сообщении.

Алиса распознает работы с помощью компьютерного зрения, а комментарии к ним дают специалисты музея. Они рассказывают, как была создана та или иная картина и в чем ее своеобразие. Эти аудиозаписи «Яндекс» получает от платформы сторителлинга izi.TRAVEL, на которой Пушкинский и еще 2 тысячи музеев мира размещают свои аудиогиды.

Голосовой помощник доступен в приложении «Яндекс» для iOS и Android и в «Яндекс.Браузере». Кроме того, голосовой помощник работает в «Яндекс.Станции» и «Яндекс.Навигаторе».