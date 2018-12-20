РИАМО - 20 дек. Пока весь мир ждет новый сезон «Игры престолов», появилась «Песнь льда и огня» – новая настольная игра от Hobby World с миниатюрами по мотивам легендарных романов Джорджа Р.Р. Мартина, говорится в сообщении пресс-службы компании Hobby World.

Как уточняется в материале, 26 января все желающие смогут попробовать в нее поиграть: демонстрация пройдет в кафе-клубе «Папа Вейдер» в Москве. Вход на мероприятие свободный.

«Поклонников истории о Семи королевствах ждут: армии Старков и Ланнистеров на столах; дружелюбные мастера, которые доступным языком объяснят правила и научат игре; косплей любимых персонажей и вечеринка, посвященная «Игре престолов», – говорится в сообщении.

«Песнь льда и огня» – настольная игра с большим количеством качественных миниатюр и еще большим количеством эпических сражений. В стартовом наборе есть все необходимое, чтобы начать игру – более 100 миниатюр, карты тактики, отрядов, тайных заданий, набор кубиков, специальные линейки и многое другое.

Кроме сражений и военных маневров, игрокам предстоит тонкая тактическая игра за пределами поля боя. С помощью небоевых персонажей и карт можно плести интриги, блефовать и готовить внезапные сюрпризы для соперника.

Издательство Hobby World также представляет подборку прекрасных игр, которые станут отличным подарком как для взрослых, так и для детей.

В «Солнечной долине» очень необычный и веселый игровой процесс. В этой игре нужно рисовать. Но рисовать не просто так, а по определенным правилам. Планшет - это собственная солнечная долина игрока, на которой нужно расположить овечек, подсолнухи, домики и железную дорогу. При этом важно учитывать, что располагать эти объекты нужно так, чтобы в итоге получить больше всех победных очков. Да и рисовать можно не все, а только то, что выпадет на кубиках.

«Колонизаторы» – одна из самых известных, интересных и оригинальных семейных настольных игр в мире. В нее играют семьи и компании друзей по всему миру. Игроку предстоит стать настоящим колонизатором: добывать ресурсы, строить поселки, города и дороги, защищаться от разбойников, торговаться с соседями.

Отличный подарок для ребенка – детская версия «Мафии». Вместо людей тут звери: злобной мафии больше нет, вместо нее в игре хищники, а мирных жителей заменяют олени, кроты, дятлы, кабаны и другие животные. Как и обычная мафия, эта версия отлично развивает многие навыки: дедукцию, память и внимательность, логическое мышление, актерское мастерство и даже ораторское искусство.

«Fallout. Настольная игра» станет отличным подарком для поклонников культовой серии видеоигр про ядерный постапокалипсис. Сначала все будет просто – игроку нужно будет выжить, но по мере развития сюжета путешествие будет напоминать настоящее приключение. И да, фанаты порадуются, что здесь присутствует система V.A.T.S. и S.P.E.C.I.A.L. Все, как в видеоигре, только на столе и в компании друзей.