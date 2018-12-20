РИАМО - 20 дек. В Центральном доме художника в столице с 18 января по 17 февраля в шестой раз пройдет Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», в выставке снова примут участие победители Всероссийского конкурса детской фотографии, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Каждый год организаторы фестиваля разрабатывают особый подход к формированию фестивальной экспозиции. В 2019 году «Первозданная Россия» станет своеобразным интерактивным учебником географии. Она будет поделена на несколько природных зон – арктические пустыни, тундру, лесотундру, тайгу, лесную и лесостепную зоны, степь, полупустыню и пустыню», — говорится в сообщении.

В каждой из природных зон можно будет увидеть уникальные ландшафты, характерные для природных комплексов, и их обитателей.

Второй раз в выставке фестиваля примут участие победители Всероссийского конкурса детской фотографии, объявленного Общероссийским фестивалем «Первозданная Россия» совместно с Российским движением школьников. В этом году в конкурсе приняли участие более 2,5 тысячи школьников из 86 регионов России. Победителей в нескольких номинациях определяло жюри, в которое вошли известные фотографы дикой природы.

«Природная фотография сегодня молодеет. Многие серьезные фотоконкурсы вводят номинации для молодых фотографов, которые порой «наступают на пятки» маститым профессионалам. Жюри нашего детского конкурса нелегко было сделать выбор, потому что многие работы выполнены ребятами на высоком уровне. Некоторых из них можно с уверенностью назвать будущим российской природной фотографии», — отметила руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

Избранные фотографии победителей конкурса будут представлены на фестивале наравне с работами опытных фотографов дикой природы.

В этом году гостевой выставкой станет экспозиция от фотографов Ассоциации охраны дикой природы Китая. Свои проекты на «Первозданной России» также представят РЖД и «Газпром». Новым партнером фестиваля стала корпорация «Росатом».

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по туризму. Фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.