РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Общественная палата подмосковного Подольска планирует провести реформу по улучшению эффективности своей деятельности и корректировке кадров в 2019 году, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг состоялось пленарное заседание общественной палаты округа, в котором приняли участие 30 общественников, а также первый заместитель главы администрации Виктор Чуб, заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабкова и многие другие.

«В текущем году (2018 году – ред.) мы провели шесть пленарных заседаний, около 90 общественных мониторингов, а также в адрес общественной палаты поступило около тысячи обращений от граждан. По ним было решено свыше 970 вопросов, а не решено – 20. Из проблем хочу отметить, что не все члены палаты работают эффективно или не отчитываются о своей работе», – сказал председатель общественной палаты Андрей Панарин.

По его словам, среди членов палаты есть один общественник, которого он никогда еще даже не видел. Поэтому Панарин попросил председателей комиссий провести до 20 января заседания со всеми членами комиссий, а тех, кто не явится, вписать в список под убытие.

«Далее мы проведем совет, а затем на пленарном заседании исключим тех, кто не работает», – добавил Панарин.

Он отметил, что в рамках реформы по эффективности общественной палаты будет проведена ротация и доукомплектование ее кадров. Всего в составе общественной палаты должно быть 45 человек, но в настоящее время общее количество общественников меньше. После прихода новых активных общественных деятелей работа общественной палаты округа будет более эффективной.

Помимо этого, в ходе заседания общественники создали и новую комиссию по культуре и туризму. Также свои полномочия сложили ряд председателей. В завершение мероприятия общественники утвердили измененный состав палаты и приняли новых консультантов-экспертов.