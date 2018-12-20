РИАМО - 20 дек. В Рузском городском округе завершаются работы по обустройству лыжных трасс, несколько трасс уже готовы для катания, сообщила исполняющая обязанности главы муниципалитета Татьяна Витушева в своем аккаунте в Instagram.

«Несколько дней назад ко мне обратились жители с просьбой привести в порядок центральную лыжню у «Черного моста» в Рузе. Были подобные запросы о лыжных трассах и в других населенных пунктах. Об их отсутствии мне сообщили и представители Минспорта Московской области, побывавшие в нашем муниципалитете на прошлой неделе, по моему приглашению. Приступила к исправлению этой ситуации. К сегодняшнему дню на ряде объектов трассы уже накатаны», – написала Витушева.

Она уточнила, что все желающие смогут здесь покататься.

«На стадионе «Силикатный» в Тучкове готова трасса дистанцией в 2,5 километра. В этом году лыжная трасса смещена и проходит через лесной массив. Все желающие могут кататься как классическим, так и коньковым ходом», – пояснила Витушева.

На стадионе в Рузе накатана лыжная трасса длиной 400 метров. Сделали трассу и у «Черного моста». Ее протяженность около 4 километров. Сейчас там идет подготовка еще двух маршрутов на 6 и 8 километров.

«Завершена работа и в поселке Никольское (рядом с усадьбой). Идет подготовка лыжни в Колюбакино. Начало укатки намечено на 20 декабря. Планирую, что, ориентировочно, к 24 декабря трасса будет готова принять всех желающих», – заключила Витушева.

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