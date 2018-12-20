РИАМО - 20 дек. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило нарушение ветеринарного законодательства при производстве молока ООО «Молодел» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомство совместно Коломенской городской прокуратурой провели проверку соблюдения ветеринарного законодательства РФ ООО «Молодел», которое изготавливает и реализует молочную продукцию в Коломенском городском округе. Выявлены нарушения техрегламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме».

«В декабре 2018 года за нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, управлением Россельхознадзора ООО «Молодел» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

В частности, на предприятии в «творожном цехе» производственный процесс рабочими осуществляется без перчаток, что может привести к попаданию в продукцию посторонних загрязняющих частиц, а также контаминацию выпускаемой продукции патогенными микроорганизмами.

Кроме того, в морозильном ларе хранение заквасочных культур осуществляется с нарушением целостности их упаковки совместно с невскрытыми заквасками, приемка и переработка партий сырого молока осуществляется из хозяйств, неблагополучных по лейкозу.