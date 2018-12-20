РИАМО - 20 дек. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков в четверг провел прием граждан в здании приемной регионального правительства, по принятым обращениям будут даны поручения об организации контрольно-надзорных мероприятий, сообщается на сайте ведомства.

«Главный государственный жилищный инспектор региона в этот день принял 11 жителей Подмосковья. Среди тем обращений – содержание общего имущества в многоквартирных домах, качество проведения капитальных ремонтов, легитимность управляющих компаний, начисления жилищно-коммунальных платежей», – говорится в сообщении.

По словам Сокова, по принятым обращениям будут даны поручения об организации контрольно-надзорных мероприятий.

«Кроме того, посетителям приемной правительства Московской области были даны консультации по вопросам жилищного законодательства», – подчеркнул Соков.