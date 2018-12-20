РИАМО - 20 дек. Руководство провинции Цзянсу КНР поможет Московской области развивать деловое сотрудничество с предпринимателями Китая, в 2019 году делегация Народного правительства Цзянсу также планирует посетить стенд Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Об этом на встрече с заместителем министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антоном Логиновым рассказал руководитель торгово-экономического представительства провинции Цзянсу Чэнь Чун. Кроме того, делегация Народного правительства Цзянсу готова стать официальным партнером Московской области в ходе подготовки и проведения форума экспортеров Подмосковья осенью следующего года.

«Также мы хотели бы провести совместный региональный форум для бизнеса из Китая в Подмосковье и предлагаем нашим друзьям из Московской области посетить с официальным визитом провинцию Цзянсу, где мы организуем встречу с предпринимателями», - сказал Чэнь Чун.

В 2014 году на межрегиональном уровне подписано соглашение между правительством Московской области и Народным правительством провинции Цзянсу о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов, в последние годы Китай стабильно входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья.

«По итогам за 2017 год КНР занимает первое место среди стран-импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России, внешнеторговый оборот с Поднебесной в прошлом году составил 4,951 миллиарда долларов», — отметил Хромов.

Он добавил, что в этом году ожидается рост показателей.