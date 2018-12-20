РИАМО - 20 дек. Фирма в подмосковном Сергиевом Посаде приняла на работу бывшего судебного пристава, но не уведомила об этом предыдущее место его службы, таким образом, было нарушено антикоррупционное законодательство, и юрлицо оштрафовали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Сергиево-Посадская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами.

«Установлено, что на работу в ООО «Русокон» был принят бывший судебный пристав. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были», - говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбудили административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

«Рассмотрев административный материал, мировой судья привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», - уточняется на сайте.