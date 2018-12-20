РИАМО - 20 дек. На первое полугодие 2019-го тарифы на электроэнергию будут скорректированы на 1,7%, во второй половине года рост тарифов в среднем составит около 4%, следующее изменение тарифов на электричество ждет жителей столицы не раньше июля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Департамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию. Следующее изменение тарифов на электрическую энергию ждет жителей Москвы не ранее июля 2020 года. Тарифы на электроэнергию для населения на первое полугодие 2019 года будут скорректированы на 1,7%, как предписывает федеральное законодательство. Рост вызван увеличением налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

«Во второй половине 2019 года рост тарифов будет ниже, чем порог, установленный федеральным центром, – среднее повышение составит около 4%», – говорится в сообщении.

Одноставочный тариф в домах с газовыми плитами повысится с нынешних 5,38 рубля за киловатт-час до 5,47 рубля за киловатт-час. Для одноставочного тарифа в домах с электроплитами установлено повышение с января на 7 копеек (до 4,37 рубля за киловатт-час) и с июля на 28 копеек (до 4,65 рубля за киловатт-час).

Дифференцированные по зонам суток тарифы (дневная, полупиковая, ночная) в среднем увеличатся от 0,5% (для газовых плит) до 6,7% (для электроплит).

Начиная с июля 2019 года, для всех жителей Москвы вводится единое тарифное меню. При этом по-прежнему сохраняется понижающий коэффициент 0,7 при установлении тарифов для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ.