РИАМО - 20 дек. Возле столичного аэропорта «Внуково» загорелся легковой автомобиль, пожар ликвидирован, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
«Около пяти часов вечера возле аэропорта «Внуково», за его территорией, произошло загорание в автомобиле. Успешно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате возгорания никто не пострадал.
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