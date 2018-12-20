РИАМО - 20 дек. Возле столичного аэропорта «Внуково» загорелся легковой автомобиль, пожар ликвидирован, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Около пяти часов вечера возле аэропорта «Внуково», за его территорией, произошло загорание в автомобиле. Успешно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате возгорания никто не пострадал.