РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 дек. В подмосковных Котельниках в четверг выбрали короля и королеву традиционного бала старшеклассников, ими стали ученики школы №2 Кирилл Мурашов и Александра Коленикова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в пространстве «Культура на высоте» торгового центра «МЕГА Белая Дача» прошел XI бал старшеклассников. В нем приняли участие 150 человек. Короля и королеву бала выбирали среди впервые танцующих, а вице-короля и вице-королеву – среди тех, кто не первый год участвует в конкурсе.

«Королем бала становится ученик школы №2 Кирилл Мурашов, королевой – ученица школы №2 Александра Коленикова. Вице-королевой становится ученица школы №3 Екатерина Аношина, вице-королем – ученик школы №3 Алексей Ефимов», – сказала организатор бала, директор спортивной школы «Белка» Анна Пахомова.

Победителям вручили подарки.

«Лучшей школой по итогам трех танцев – полонеза, польки и вальса, становится школа №1», – отметил глава Котельников Андрей Булгаков.

Бал старшеклассников – это конкурс-праздник с показательными выступлениями, театрализованными постановками и классической музыкой. Участников конкурса жюри оценивало в нескольких номинациях: «Самое лучшее исполнение полонеза, вальса и польки», «Самая грациозная пара», «Самый благородный кавалер», «Принцесса быстрого танца».