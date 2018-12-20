РИАМО - 20 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» 30 транспортных карт «Тройка», выпущенных к фестивалю «Путешествие в Рождество».

На каждую группу подписчиков отведено по 15 карт. Чтобы получить одну из них, необходимо подписаться на группу «ВКонтакте» «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения, или подписаться на Instagram-аккаунт inmsk и отметить в комментариях друга, который ездит на метро.

Победители в каждой соцсети определятся случайным образом 25 декабря.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными постами.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба.

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