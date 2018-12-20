РИАМО - 20 дек. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья выявили нарушения в содержании газового оборудования в многоквартирных домах в Реутове, Коломне и Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющие компании ООО «УК «РЭУ №1-САДОВЫЙ», ООО «ДГХ» и МУП «Жилищное хозяйство» исполнили требования Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования. Предписания были исполнены в полном объеме в многоквартирных домах №1 по Садовому проезду в Реутове, №10 на улице Сапожковых в Коломне и №41, корпус 4, по Новомытищинскому проспекту в Мытищах.

«В ходе внеплановой проверки государственные жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов ржавчины и деструктивной коррозии, нарушений штукатурно-окрасочного слоя на трубах газопроводов МКД. Организациям, под управлением которых находятся вышеуказанные дома, выдали предписания об устранении выявленных нарушений в кратчайшие сроки», – сказал руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков.

В отношении ООО «УК «РЭУ №1-САДОВЫЙ» и начальника РЭУ ООО «ДГХ», а также инженера первой категории ЖРЭУ №3 МУП «Жилищное хозяйство» возбуждены административные делопроизводства по части 1 статьи 9.23 КоАП Российской Федерации.

«УК из Реутова подверглась наказанию в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей, в то время как должностные лица управляющих компаний из Коломны и Мытищ выплатили административные штрафы на сумму 5 тысяч рублей каждый», – дополнил Соков.

Он напомнил, что нарушение управляющими компаниями требований к техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования могут повлечь возникновение аварийных ситуаций.

«Поэтому призываю все организации как можно внимательнее относиться к данному вопросу», – заключил Соков.

Вышеперечисленные управляющие компании привели внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние в установленные областным надзорным ведомством сроки, что и было зафиксировано жилищными инспекторами в ходе контрольной проверки исполнения предписания.