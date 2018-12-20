РИАМО - 20 дек. По государственным контрактам на поставку и изготовление технических средств реабилитации (ТСР) в Подмосковье в 2018 году закупили около 9 миллионов единиц ТСР, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Состоялось заседание общественного совета Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ по вопросам обеспечения граждан льготной категории ТСР. Во встрече приняли участие представители регионального отделения фонда, ГБ МСЭ по Московской области и общественных организаций инвалидов Подмосковья.

«В 2018 году заключено 70 государственных контрактов на поставку и изготовление ТСР на сумму более 1,3 миллиарда рублей. По данным госконтрактам закуплено более 8, 979 миллиона изделий для инвалидов. В текущем году выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидами ТСР на сумму более 462 миллиона рублей», – сказал управляющий региональным отделением Дмитрий Рябов.

Также на встрече рассмотрели вопрос закупки региональным отделением фонда отдельных более усовершенствованных средств реабилитации, например, телефонов с сенсорным экраном для инвалидов по слуху, кресел-колясок различного типа для инвалидов.

Представители общественных организаций инвалидов наблюдают значительное сокращение количества обращений граждан по ряду вопросов, связанных с обеспечением средствами реабилитации и выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные изделия в региональном отделении фонда.